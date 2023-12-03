Возбуждено дело после гибели женщины и детей при пожаре в Хабаровском крае

Напомним, трагедия произошла ночью 3 декабря в деревянном бараке по улице Лермонтова, 67. В квартире на первом этаже здания вспыхнули домашние вещи, мебель и стенка на кухне. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров, пять человек были эвакуированы. Трое из них отравились дымом и обратились к врачам.
Во время тушения пожарные обнаружили тела пятерых жильцов — предположительно, семьи — которые не подавали признаков жизни. 33-летнего мужчину реанимировали и отправили в больницу, где ему сейчас оказывают квалифицированную помощь. 33-летнюю женщину и детей 5, 7 и 12 лет спасти не удалось.
По факту гибели четырёх человек вследствие пожара Николаевский межрайонный следственный отдел краевого СУ СКР возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».
«В ходе расследования предстоит установить причину возгорания, одной из версий случившегося рассматривается ненадлежащая эксплуатация отопительного оборудования. По итогам осмотра места происшествия будут назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели и очевидцы случившегося, проводится комплекс следственных и процессуальных действий», — прокомментировала старший помощник руководителя СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО Дарья Немцева.
На место происшествия выезжал прокурор Охотского района Алексей Кузнецов.
«Прокуратура района проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка деятельности должностных лиц органов местного самоуправления, системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Как ранее отметили в МЧС, вероятной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём либо неправильная эксплуатация электроприборов.