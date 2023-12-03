06:17 (мск), источник: Комсомольская правда
Рисковал жизнью, пробираясь через задымленный коридор: в Приморье студент спас пенсионера во время пожара
В Приморье студента, спасшего из пожара пенсионера, наградили за мужество и отвагу.
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В Приморье студент промышленно-технологического колледжа Анатолий Лукошкин спас во время пожара пожилого мужчину. Парень рискнул своей жизнью, бросившись на помощь. Герою вручили награду за мужество и отвагу. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу МЧС Приморского края.
Все произошло 25 октября. Огонь разгорелся в многоквартирном жилом доме в Дальнереченске на улице Тихая. Анатолий вспомнил, что в соседней квартире живет одинокий пенсионер. Не теряя ни минуты, молодой человек бросился к нему на помощь сквозь дым. Он обнаружил спящего мужчину и вывел его на свежий воздух.
От имени руководства Главного управления МЧС России по Приморскому краю студенту вручили благодарственное письмо «За мужество и отвагу, проявленные при решительных действиях по спасению человека».