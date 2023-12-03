06:15 (мск), источник: Комсомольская правда
Угрожает и пристает: в Приморье таксист терроризирует студентов ДВФУ
Студенты ДВФУ жалуется на таксиста, который к ним пристает и угрожает.
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Кампус ДВФУ — одно из самых безопасных мест для студентов. Чтобы проехать туда, необходимо сначала пройти контроль у охраны на одном из многочисленных КПП. Тем не менее, студенты не в первый раз жалуются на таксиста, который прямо на территории пристает к студенткам. А недавно он запер одного из молодых людей внутри машины и попытался увезти вглубь острова Русский. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
История началась еще несколько месяцев назад, когда в местном telegram-канале студентки начали распространять информацию о таксисте, который настойчиво предлагает подвезти до учебных корпусов. Тогда девушки попросили всех быть осторожнее и ни в коем случае не садиться в машину. После водителя даже внесли в черный список на КПП.
Казалось бы, на этом история должна была закончиться, но недавно она получила свое продолжение: водитель попался двум молодым парням. Подъезжая к нужному адресу, мужчина заблокировал двери и повез одного из них, который не успел выйти, вглубь острова. Парню пришлось выпрыгивать из машины на ходу.
Теперь же студенты вновь сообщают, что видели неадекватного водителя на кампусе. Неизвестно, как тот в итоге проезжает: либо охранники не смотрят на номера и черный список, либо мужчина нашел сторонние пути проезда. В любом случае, студенты опасаются за собственную безопасность.