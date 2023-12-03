06:44 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
19-летний парень ответит в суде за избиение полицейского в Черемхове
Злоумышленник несколько раз ударил участкового из-за замечания о курении в подъезде.
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В Черемхове перед судом предстанет 19-летний молодой человек, который избил полицейского из-за замечания о курении в подъезде. Ранее злоумышленнику было предъявлено обвинение по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области, СУ СКР по региону и прокуратуры Приангарья.
Инцидент произошел 26 сентября на улице Маяковского. Участковый уполномоченный полиции зашел в подъезд своего дома и увидел, что молодые люди курили и пили алкоголь на лестничной площадке. Сотрудник полиции сделал им замечание, однако один из парней напал на правоохранителя, толкнул и несколько раз ударил его руками и ногами. Во время падения полицейский также ударился головой о ступени. После этого злоумышленник скрылся, однако его нашли и доставили в следственный отдел.
Добавим, что 19-летний молодой человек ранее неоднократно имел проблемы с законом.
Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направили в Черемховский городской суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция ч. 2 ст. 318 УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы.