09:13 (мск), источник: РИА Новости
Пожар в Набережных Челнах полностью ликвидировали
МЧС: пожар на авторынке в Набережных Челнах полностью ликвидировали.
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Пожар в Набережных Челнах в Татарстане, где горел автомобильный рынок на площади 6,8 тысячи квадратных метров, полностью потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Ранее в субботу прокуратура Татарстана сообщала, что пожар произошел на территории авторынка «Гараж-500» в Набережных Челнах. В МЧС РФ уточнили, что горели торговые павильоны.
Пожар был локализован на площади 6,8 тысячи квадратных метров, а затем было ликвидировано открытое горение.
«В Набережных Челнах огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар», — говорится в сообщении.