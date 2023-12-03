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09:13 (мск), источник: РИА Новости

Пожар в Набережных Челнах полностью ликвидировали

МЧС: пожар на авторынке в Набережных Челнах полностью ликвидировали.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Пожар в Набережных Челнах в Татарстане, где горел автомобильный рынок на площади 6,8 тысячи квадратных метров, полностью потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС России.

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Ранее в субботу прокуратура Татарстана сообщала, что пожар произошел на территории авторынка «Гараж-500» в Набережных Челнах. В МЧС РФ уточнили, что горели торговые павильоны.

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Пожар был локализован на площади 6,8 тысячи квадратных метров, а затем было ликвидировано открытое горение.

«В Набережных Челнах огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар», — говорится в сообщении.

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