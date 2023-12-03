12:46 (мск), источник: РИА Новости
В Челябинской области мужчина напал на трех пассажиров автобуса
В Челябинской области три человека пострадали при нападении пассажира автобуса.
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Три человека пострадали при нападении мужчины в автобусе в Увельском районе Челябинской области, сообщает региональная полиция в воскресенье.
«В Увельском районе сотрудники Госавтоинспекции оперативно задержали агрессивного пассажира автобуса… Около 19 часов (17.00 мск — ред.) поступило сообщение от водителя автобуса, что в салоне транспортного средства происходит драка… Зачинщик конфликта, видимо находящийся в состоянии алкогольного опьянения, пытается ломать кресла и двери, а в руках у него — предмет, похожий на холодное оружие… В автобусе произошла словесная ссора, переросшая в драку, в результате которой пострадали три пассажира, в том числе одному из них причинены резаные раны», — говорится в сообщении ведомства в соцсети «ВКонтакте».
Пассажирам, получившим травмы и порезы, была оказана медицинская помощь, госпитализация никому не потребовалась, добавили в региональном УМВД.
В ведомстве уточнили, что нападавший скрылся с места преступления, но вскоре был задержан сотрудниками ГАИ у лесополосы с «предметом, схожим с оружием».