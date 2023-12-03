11:32 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру
В Башкирии простились с Алексеем Оленевым, закрывшим собой товарищей от вражеского огня
Накануне в Нефтекамске простились с 43-летним контрактником Алексеем Оленевым.
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Уроженец Башкирии героически погиб 16 ноября. Как рассказали в городской администрации, Алексей Оленев во время штурма под Авдеевкой закрыл собой вражеский огонь. Военнослужащий спас 6 солдатских жизней, а вот Алексей скончался от пулевых ранений в грудь. Траурная церемония прошла в нефтекамской филармонии.
Алексей Оленев родился 19 февраля 1980 года. Окончив 7-ю школу, он выучился на электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, а также электросварщика ручной сварки и работал по специальности. Несмотря на непростой жизненный путь уроженец Башкирии был жизнелюбивым, заботился о семье. Из хобби — рыбалка и резьба по дереву. В зону СВО Алексей убыл 25 октября 2023 года после заключения контракта.