10:38 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
76-летний пешеход погиб под колесами автобуса в Мостовском районе
Пешеход погиб под колесами автобуса на трассе в Мостовском районе.
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2 декабря около 19.00 на дороге Р-41 Слоним-Мосты, вблизи деревни Плодовая, 62-летний водитель автобуса MAЗ наехал на 76-летнего пешехода, сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
От полученных травм мужчина скончался на месте. По предварительным данным, он был состоянии алкогольного опьянения.