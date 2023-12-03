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10:38 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

76-летний пешеход погиб под колесами автобуса в Мостовском районе

Пешеход погиб под колесами автобуса на трассе в Мостовском районе.

Источник: Комсомольская правда

2 декабря около 19.00 на дороге Р-41 Слоним-Мосты, вблизи деревни Плодовая, 62-летний водитель автобуса MAЗ наехал на 76-летнего пешехода, сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

От полученных травм мужчина скончался на месте. По предварительным данным, он был состоянии алкогольного опьянения.

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