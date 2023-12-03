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12:20 (мск), источник: МК.RU Омск

Омичей предупредили о фейковой странице главы областного минстроя

Министр строительства Омской области Александр Рашко предупредил о мошенничестве, связанном с его именем.

Информация была опубликовала в телеграм-канале чиновника.

Мошенники создали фейковую страницу главного строителя Омской области. Об этом сообщил в личном телеграм-канале сообщил министр строительства Омской области Александр Рашко.

«В телеграме злоумышленники создали мой фейковый аккаунт, с которого приходят сообщения сомнительного содержания от моего имени. Прошу, будьте бдительны, остерегайтесь мошенников! Помните, что к подозрительны сообщениям нужно относиться с большой осторожностью», — написал чиновник.

Ранее «МК в Омске» сообщал, что аферисты начали писать омичам от имени министров. Им приходят сообщения от якобы публичных лиц, которые предупреждают о звонке «куратора».

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