Главное
Спецоперация на Украине
13:31 (мск), источник: Клопс.ru

На трассе Калининград — Нестеров легковушка выехала на встречку и врезалась в отбойник, есть пострадавшие

ДТП произошло вечером в субботу, 2 декабря.

Источник: ГУ МВД

На трассе Калининград — Черняховск — Нестеров произошло ДТП с участием одной машины, сообщает пресс-служба региональной ГИБДД.

Авария случилась в субботу, 2 декабря, около 19:30 на 55-м км дороги. По предварительным данным, водитель при движении в сторону Калининграда выехал на встречку и протаранил барьерное ограждение. Пострадали два человека. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП.

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Лицо в крови, нога простреляна»: очевидец — о перестрелке на площади Василевского
«Укрепляет иммунитет, повышает тонус»: диетолог рассказал о пользе грейпфрута
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ГИБДД