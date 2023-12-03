13:31 (мск), источник: Клопс.ru
На трассе Калининград — Нестеров легковушка выехала на встречку и врезалась в отбойник, есть пострадавшие
ДТП произошло вечером в субботу, 2 декабря.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
На трассе Калининград — Черняховск — Нестеров произошло ДТП с участием одной машины, сообщает пресс-служба региональной ГИБДД.
Авария случилась в субботу, 2 декабря, около 19:30 на 55-м км дороги. По предварительным данным, водитель при движении в сторону Калининграда выехал на встречку и протаранил барьерное ограждение. Пострадали два человека. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП.