12:44 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz
Лошадь спровоцировала смертельное ДТП в Жетысуской области
3 декабря на трассе в Жетысуской области погиб мужчина, автомобиль которого врезался в лошадь, сообщает Zakon.kz.
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Авария произошла на выезде из города Саркана с участием автомобиля Audi A8. По словам полиции, ДТП спровоцировала лошадь, внезапно выбежавшая на проезжую часть дороги.
На месте происшествия погиб 45-летний водитель Audi. 54-летний пассажир иномарки с различными травмами госпитализирован в районную больницу.
В настоящее время полицейские проводят необходимые мероприятия по установлению владельца животного.