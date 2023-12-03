Главное
Спецоперация на Украине
12:44 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz

Лошадь спровоцировала смертельное ДТП в Жетысуской области

3 декабря на трассе в Жетысуской области погиб мужчина, автомобиль которого врезался в лошадь, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Авария произошла на выезде из города Саркана с участием автомобиля Audi A8. По словам полиции, ДТП спровоцировала лошадь, внезапно выбежавшая на проезжую часть дороги.

На месте происшествия погиб 45-летний водитель Audi. 54-летний пассажир иномарки с различными травмами госпитализирован в районную больницу.

В настоящее время полицейские проводят необходимые мероприятия по установлению владельца животного.

 В Казахстане за сутки выявили 1125 случаев коронавируса
С чего начался визит Токаева в Алматы
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта