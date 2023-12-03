14:27 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону
В Красносулинском районе заключенного нашли повешенным
Тело зека обнаружили утром 3 декабря на территории «Исаевского машиностроительного завода».
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Об этом сообщает Donday.ru со ссылкой на свой источник.
По информации портала, сотрудники предприятия вызвали на место происшествия «скорую», но прибывшие медики лишь констатировали смерть осужденного. В обстоятельствах гибели мужчины будут разбираться правоохранители.