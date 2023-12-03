Главное
Спецоперация на Украине
14:27 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону

В Красносулинском районе заключенного нашли повешенным

Тело зека обнаружили утром 3 декабря на территории «Исаевского машиностроительного завода».

Источник: МК.RU Ростов-на-Дону

Об этом сообщает Donday.ru со ссылкой на свой источник.

По информации портала, сотрудники предприятия вызвали на место происшествия «скорую», но прибывшие медики лишь констатировали смерть осужденного. В обстоятельствах гибели мужчины будут разбираться правоохранители.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Ростовчанин Баста попал в ДТП после концерта в Санкт-Петербурге
На трассе Семикаракорск-Волгодонск в ДТП пострадал грудничок
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта