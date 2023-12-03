Два человека погибли на трассе Симферополь — Евпатория

Авария произошла в воскресенье в 09.05 на 31-м км автодороги.
«Водитель автомобиля ГАЗ, двигаясь по автомобильной дороге Симферополь — Евпатория в направлении крымской столицы, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем Volkswagen. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Volkswagen смертельно травмированы. Водитель автомобиля ГАЗ получил телесные повреждения, доставлен в Сакскую районную больницу», — сообщили в полиции.
В воскресенье крупное ДТП, в котором пострадали люди, произошло на трассе М4 «Дон» в Павловском районе Воронежской области. Столкнулись две грузовые машины и один легковой автомобиль.