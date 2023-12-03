13:20 (мск), источник: Комсомольская правда
Шел посреди дороги: в Волжском маршрутка № 246 насмерть сбила 30-летнего мужчину
В Волжском на видео попало ДТП с погибшим под колесами маршрутки мужчиной.
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Ранним утром 3 декабря в Волжском произошло смертельное ДТП. В 6.55 на улице Мира, 27 маршрутка № 246, за рулем которой был 35-летний водитель, наехала на 30-летнего пешехода. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. ДТП попало на камеры видеонаблюдения.
По кадрам видно, что мужчина отошел от припаркованного у бордюра автомобиля и выскочил на проезжую часть. Он встал посреди дороги. Несколько автомобилей объехали его. Водитель маршрутки «ГАЗ Луидор», возможно, не увидел человека на дороге и сбил его на полном ходу. Пешеход даже не пытался уйти в сторону.
В результате аварии мужчина погиб на месте. Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства ДТП.