Силы ПВО РФ сбили за сутки восемь украинских БПЛА

«Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбиты восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Подкуйчанск Луганской Народной Республики, Славное, Белогоровка Донецкой Народной Республики, Песчановка и Виноградное Херсонской области и Вербовое Запорожской области, а также переоборудованные для поражения наземных целей две зенитные управляемые ракеты С-200 и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS», — говорится в распространенном сообщении.
Отмечается, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 545 самолетов, 256 вертолетов, 9 361 беспилотный летательный аппарат, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 759 танков и других боевых бронированных машин, 1 187 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 224 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 15 876 единиц специальной военной автомобильной техники.