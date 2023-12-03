15:18 (мск), источник: Нижегородская правда
Катающихся на «ватрушке» детей сбил автомобиль в Лукоянове
Авария произошла 2 декабря в 13:20.
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Катающихся на «ватрушке» детей сбил автомобиль в Лукоянове, сообщает УГИБДД по Нижегородской области.
Авария произошла 2 декабря в 13:20 напротив дома № 121А на улице Октябрьской.
21-летний водитель отечественного автомобиля ехал со стороны колхоза в направлении улицы Коммунистической. В этот момент двое детей выкатились на тюбинге на проезжую часть. Автомобиль наехал на ребят.
Пострадал один 12-летний ребенок. Его доставили в ЦРБ в Починках. Какие травмы ребенок получил и в каком состоянии он сейчас находится — неизвестно.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что трех женщин сбили на пешеходном переходе в Дзержинске.