16:40 (мск), источник: Комсомольская правда
Стали известны подробности аварии под Воронежем, заставившей перекрыть трассу
В Павловском районе в ДТП попали три грузовика и легковая машина.
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Полицейские рассказали подробности аварии в Павловском районе Воронежской области. Напомним, из-за ДТП, случившегося утром 3 декабря на 657 км трассы «Дон», пришлось перекрыть участок дороги с 633 по 715 километры.
Сначала 63-летний москвич, руливший «Рено-Премиум», врезался в стоявшие у обочины грузовики «Скания» и «КамАЗ». Отечественная фура по инерции ударила еще одну «Сканию», стоявшую впереди.
В аварии пострадали водитель «Рено-Премиум» и 57-летний шофер «КамАЗа», житель Ростова-на-Дону. Мужчины, находившиеся за рулем обоих «Сканий», 53-х и 62-летние жители Московской области, серьезных травм не получили.
— Перекрытый участок трассы «Дон» с 11 утра частично открыли. Однако пока движение с 633 по 715 километры идет только по одной полосе, — сообщили в региональном ГУ МВД.
Напомним, 3 декабря на дороге в Каменском районе шофер «КамАЗа» из Ростовской области врезался в световую опору, а потом в «Ниссан-Альмера» и погиб.