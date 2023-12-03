19:11 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
В Ташкенте задержан Бахтиёр Кудратуллаев, известный как «Бахти Ташкентский»
Бахтиёр Кудратуллаев и другие подозреваются в совершении преступлений по статье Вымогательство.
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Правоохранительные органы задержали 52-летнего Бахтиёра Кудратуллаева, известного как «Бахти Ташкентский», сообщает пресс-служба ГУВД столицы.
Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 165 (Вымогательство в крупном размере) и частью 2 статьи 276 (Незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами без цели сбыта в крупном размере) Уголовного кодекса Узбекистана.