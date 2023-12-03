19:25 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
В Ташкенте задержан Салим Абдувалиев
Салим Абдувалиев, известный как «Салимбойвачча», был задержан в своем доме в Ташкенте.
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Вечером 1 декабря Салим Абдувалиев, известный как «Салимбойвачча», был задержан спецподразделениями правоохранительных органов Узбекистана. Об этом UzNews.uz сообщили источники, знакомые с ситуацией.
По имеющимся данным, Салима Абдувалиева забрали из его «белого дома» («oq uy») в Ташкенте.
Напомним, ранее в ходе оперативных и профилактических мероприятий по улучшению криминогенной ситуации в столице был задержан Саидазиз Сайдалиев, известный как «Сайидазиз Медгородок». Мужчина вместе с сообщниками занимался «выбиванием» долгов путем угроз, хулиганства и вымогательства.