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00:25 (мск), источник: ТАСС

Пожару на заводе автомобилей в Москве присвоили третий номер сложности

Площадь возгорания составляет 1 тыс. кв. м.

Источник: Reuters

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Третий (повышенный) номер сложности присвоен пожару на заводе специализированных автомобилей на востоке Москвы, который горит на площади 1 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«Номер пожара повышен до третьего. Интенсивность горения возрастает», — сказал собеседник агентства.

Также сообщается, что в горящем здании зафиксировали обрушения. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«Внутри горящего здания завода начались хлопки, происходят обрушения», — сказал собеседник агентства. При этом площадь обрушения он не уточнил.

Ранее пожару был присвоен второй номер сложности. Всего в Москве пять номеров сложности пожара.

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