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Спецоперация на Украине
03:23 (мск), источник: Комсомольская правда

Школа загорелась в Иркутской области в ночь на 4 декабря

Пожар произошел в поселке Хребтовая Нижнеилимского района.

Источник: Комсомольская правда

О пожаре в здании школы в поселке Хребтовая Нижнеилимского района сообщили сотрудники МЧС ночью 4 декабря.

— В 23:10 поступило сообщение о пожаре в одноэтажном деревянном здании школы. Учреждение находилось на капитальном ремонте. В настоящее время занятия там не проводятся, поэтому никто не пострадал. На учебный процесс инцидент не повлиял, — говорят в ГУ МЧС России по Иркутской области.

На место оперативно выдвинулись девять человек и три единицы техники. Возгорание ликвидировали на площади 600 квадратных метров. Дознаватели МЧС выяснят, из-за чего произошел пожар.

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