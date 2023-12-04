03:23 (мск), источник: Комсомольская правда
Школа загорелась в Иркутской области в ночь на 4 декабря
Пожар произошел в поселке Хребтовая Нижнеилимского района.
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О пожаре в здании школы в поселке Хребтовая Нижнеилимского района сообщили сотрудники МЧС ночью 4 декабря.
— В 23:10 поступило сообщение о пожаре в одноэтажном деревянном здании школы. Учреждение находилось на капитальном ремонте. В настоящее время занятия там не проводятся, поэтому никто не пострадал. На учебный процесс инцидент не повлиял, — говорят в ГУ МЧС России по Иркутской области.
На место оперативно выдвинулись девять человек и три единицы техники. Возгорание ликвидировали на площади 600 квадратных метров. Дознаватели МЧС выяснят, из-за чего произошел пожар.