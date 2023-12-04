04:20 (мск), источник: © РИА Новости

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Волынской, Львовской, Ровненской, Тернопольской, Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

Согласно данным карты, сигнал тревоги начал распространятся по областям с 2.32 мск.

Ранее согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу объявляли в Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях страны.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

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