08:46 (мск), источник: © РИА Новости

В Горловке из-за обстрела ВСУ обесточены четыре поселка

ДОНЕЦК, 4 дек — РИА Новости. Четыре поселка обесточены в Никитовском районе Горловки в понедельник утром из-за обстрела украинскими войсками, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Обстрелом украинских нацистов обесточены посёлки шахты имени Н. А. Изотова, шахты “6/7”, Рутуного комбината, Стальсбыт (Никитовский район Горловки)», — говорится в сообщении.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, обстрел Горловки был произведен в 7.00 мск, было выпущено три снаряда калибра 155 миллиметра по Никитовскому району города.

Кроме того, в 1.25 и 3.40 украинскими военными было выпущено по три снаряда «натовского» калибра по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

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