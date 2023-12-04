СМИ: обвиняемым по делу о надувных танках запросили по 5,5 года колонии

Как напомнили журналисты, бывшему советнику главного управления вооружений Юрию Здравило и экс-советнику департамента по обеспечению гособоронзаказа Виталию Ликучеву в 2020 году предъявили обвинения в получении взятки в размере 7,4 миллиона рублей от руководителя ЗАО «НПП “Русбал”», производящего надувные макеты военной техники.
«Адвокаты обвиняемых неоднократно пытались добиться их освобождения, однако тяжесть предъявленного фигурантам обвинения перевешивала все доводы защиты, в том числе и ссылку на нарушение разумных сроков судопроизводства и затяжку процесса», — говорится в материале.
Обвиняемые настаивали, что стали жертвой провокации, отметили журналисты.