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09:29 (мск), источник: © РИА Новости

СМИ: обвиняемым по делу о надувных танках запросили по 5,5 года колонии

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Прокурор запросил обвиняемым по делу о надувных танках по 5,5 года лишения свободы в колонии общего режима, сообщает «Коммерсантъ».

Источник: © РИА Новости

Как напомнили журналисты, бывшему советнику главного управления вооружений Юрию Здравило и экс-советнику департамента по обеспечению гособоронзаказа Виталию Ликучеву в 2020 году предъявили обвинения в получении взятки в размере 7,4 миллиона рублей от руководителя ЗАО «НПП “Русбал”», производящего надувные макеты военной техники.

«Адвокаты обвиняемых неоднократно пытались добиться их освобождения, однако тяжесть предъявленного фигурантам обвинения перевешивала все доводы защиты, в том числе и ссылку на нарушение разумных сроков судопроизводства и затяжку процесса», — говорится в материале.

Обвиняемые настаивали, что стали жертвой провокации, отметили журналисты.

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