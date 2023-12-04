12:50 (мск), источник: Lenta.Ru

В России подтвердили гибель генерала Завадского

Глава Воронежской области Александр Гусев подтвердил в Telegram гибель генерал-майора Владимира Завадского.

Спецоперация на Украине
Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Ранее межрегиональная общественная организация выпускников Московского высшего общевойскового командного училища сообщила, что Завадский подорвался на мине в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Завадский погиб на боевом посту на СВО, уточнил губернатор. Его смерть стала тяжелой утратой и отозвалась пронзающей болью, заявил Гусев. Глава региона выразил соболезнования родным, близким и сослуживцам генерала.

Завадский с 2018 до 2021 года командовал гвардейской танковой Кантемировской дивизией, дислоцированной в Московской области. На момент гибели Завадский был заместителем 14-го Армейского корпуса.

Летом в Госдуме сообщили о гибели генерал-лейтенанта Олега Цокова, занимавшего пост замкомандующего Южного военного округа. По словам депутата Госдумы Андрея Гурулева, Цоков погиб в результате украинского ракетного удара по Бердянску.

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