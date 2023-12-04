Экс-министр Абызов погасил перед государством более 20 млрд рублей

Как ожидается, 4 декабря гособвинение запросит для Абызова срок. Перед окончанием судебного следствия у защиты осталось несколько ходатайств. Одно из них заявил адвокат Анатолий Кузнецов, который попросил суд приобщить исполнительный лист об остатке задолженности Абызова перед государством.
«Сейчас в пользу РФ в отношении Абызова существует исполнительное производство о взыскании всего лишь 11 млрд и 120 млн руб. Напомню, сумма иска была более 32 млрд руб. Соответственно, Михаил Анатольевич за счет собственного имущества погасил более 20 млрд по решению суда», — сказал адвокат.
Решение о взыскании с Абызова 32,5 млрд руб., которые он мог получить в качестве дохода в нарушение антикоррупционного законодательства, 20 октября вынес Гагаринский суд Москвы по иску Генпрокуратуры. Эта сумма является рекордной для России по аналогичным искам, сообщает «Интерфакс». Тогда ответчик вину не признал и просил отказать в удовлетворении требований.
По сведениям Генпрокуратуры, Абызов при поступлении на госслужбу скрыл, что является бенефициаром не менее чем пяти кипрских офшоров и с мая 2012-го по май 2018 г. не указывал их в декларации.
Абызова задержали в марте 2019 г. по обвинению в мошенничестве и организации преступного сообщества. По версии следствия, контролируемые им структуры продали четыре энергокомпании за 4 млрд руб. при реальной стоимости в 186 млн руб. Свою вину Абызов не признал.