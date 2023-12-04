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15:00 (мск), источник: Ведомости

Экс-министр Абызов погасил перед государством более 20 млрд рублей

Бывший министр по делам открытого правительства РФ Михаил Абызов заплатил государству более 20 млрд руб., которые Генпрокуратура взыскала как незаконные доходы. Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей» из зала Преображенского суда Москвы, где рассматривается уголовное дело в отношении экс-чиновника.

Источник: Агентство «Москва»

Как ожидается, 4 декабря гособвинение запросит для Абызова срок. Перед окончанием судебного следствия у защиты осталось несколько ходатайств. Одно из них заявил адвокат Анатолий Кузнецов, который попросил суд приобщить исполнительный лист об остатке задолженности Абызова перед государством.

«Сейчас в пользу РФ в отношении Абызова существует исполнительное производство о взыскании всего лишь 11 млрд и 120 млн руб. Напомню, сумма иска была более 32 млрд руб. Соответственно, Михаил Анатольевич за счет собственного имущества погасил более 20 млрд по решению суда», — сказал адвокат.

Решение о взыскании с Абызова 32,5 млрд руб., которые он мог получить в качестве дохода в нарушение антикоррупционного законодательства, 20 октября вынес Гагаринский суд Москвы по иску Генпрокуратуры. Эта сумма является рекордной для России по аналогичным искам, сообщает «Интерфакс». Тогда ответчик вину не признал и просил отказать в удовлетворении требований.

По сведениям Генпрокуратуры, Абызов при поступлении на госслужбу скрыл, что является бенефициаром не менее чем пяти кипрских офшоров и с мая 2012-го по май 2018 г. не указывал их в декларации.

Абызова задержали в марте 2019 г. по обвинению в мошенничестве и организации преступного сообщества. По версии следствия, контролируемые им структуры продали четыре энергокомпании за 4 млрд руб. при реальной стоимости в 186 млн руб. Свою вину Абызов не признал.

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