15:56 (мск), источник: Российская газета

Американский БТР М113 разорвало на части на Украине

Бронетранспортеры семейства М113 вооруженных формирований киевского режима продолжают массово уничтожаться российскими бойцами. Так, в районе населенного пункта Ивановка (Харьковская область) противник потерял еще один такой БТР.

Спецоперация на Украине
Во время загрузки произошла ошибка.

Судя по обнародованным видеокадрам, гусеничную машину взрывом буквально разорвало на части. Видны изуродованные фрагменты корпуса, ходовой части, катки и двигатель.

Пока нет данных, какое средство поражение было использовано и какова судьба экипажа и десанта. Можно предположить, что на «сто тринадцатом» перевозили боеприпасы, которые и сдетонировали.

По разным данным, страны НАТО, а также другие государства поставили ВСУ около четырех сотен различных вариантов таких средств доставки пехоты. Из них не менее 135 потеряно по разным причинам.

В отличие от боевых машин пехоты M2A2 Bradley ODS-SA, Marder 1A3, CV9040C или бронетранспортеров M1126 Stryker, М113 особо не берегли из-за их устарелости. Например, даже наиболее продвинутые YPR-765 нидерландского происхождения до начала СВО были сняты с вооружения и находились на хранении. Поэтому их отправка в горячую точку является своего рода формой экономии на утилизации.

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