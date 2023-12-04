Американский БТР М113 разорвало на части на Украине

Судя по обнародованным видеокадрам, гусеничную машину взрывом буквально разорвало на части. Видны изуродованные фрагменты корпуса, ходовой части, катки и двигатель.
Пока нет данных, какое средство поражение было использовано и какова судьба экипажа и десанта. Можно предположить, что на «сто тринадцатом» перевозили боеприпасы, которые и сдетонировали.
По разным данным, страны НАТО, а также другие государства поставили ВСУ около четырех сотен различных вариантов таких средств доставки пехоты. Из них не менее 135 потеряно по разным причинам.
В отличие от боевых машин пехоты M2A2 Bradley ODS-SA, Marder 1A3, CV9040C или бронетранспортеров M1126 Stryker, М113 особо не берегли из-за их устарелости. Например, даже наиболее продвинутые YPR-765 нидерландского происхождения до начала СВО были сняты с вооружения и находились на хранении. Поэтому их отправка в горячую точку является своего рода формой экономии на утилизации.