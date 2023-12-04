17:22 (мск), источник: РБК

Губернатор сообщил о работе ПВО по целям за пределами Ростовской области

В Ростовской области были задействованы силы ПВО, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Они отрабатывают по целям за пределами нашего региона — в соответствии с задачами спецоперации. Уважаемые земляки, сохраняйте спокойствие!» — написал он в своем телеграм-канале.

После начала военной операции России на Украине власти приграничных регионов, в том числе Ростовской области, неоднократно сообщали об атаках дронов и обстрелах территорий.

В последний раз Голубев сообщал о работе ПВО 29 ноября. «Над Ростовской областью системы ПВО успешно отработали по вражескому БПЛА. Последствий на земле не зафиксировано», — писал он в своем телеграм-канале. 27 ноября беспилотник сбили в Каменском районе региона. Последствий на земле не было, уточнял губернатор.

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