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5 декабря, источник: Фонтанка

Скользкая дорожка. Четверо попали в больницы с переломами после падений в Петербурге

За день четыре человека получили переломы на скользких улицах в Петербурге.

Источник: РИА "Новости"

За день минимум четыре женщины с переломами пополнили статистику травмированных на петербургских улицах. Калечились в Выборгском и Фрунзенском районах, Кронштадте и Колпино, стало известно «Фонтанке» 4 декабря.

81-летнюю жительницу Калининского района в понедельник принимали в поликлинике с закрытым переломом лучевой кости со смещением. По ее словам, незадолго до семи часов утра она упала на гололедице на пересечении улицы Симонова и проспекта Просвещения.

Пенсионерка из Колпино пятью годами старше рассказала, что получила оскольчатый перелом плечевой кости, поскользнувшись на проспекте Ленина, 39.

66-летняя женщина не устояла на ногах на Будапештской улице, 53. Ее привезли в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе с переломом лучевой кости.

Бедренную кость сломала 76-летняя жительница Кронштадта. Причиной травмы она также назвала гололедицу.

За неделю жилищные инспекторы обошли без малого девятьсот адресов в Петербурге. Почти в половине из них нашли нарушения по части зимней уборки.

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