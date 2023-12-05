06:03 (мск), источник: ТАСС

МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли до 100 военных на южнодонецком направлении

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении составили около 100 человек убитыми и ранеными. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

«Общие потери противника составили до 100 боевиков убитыми и ранеными, 4 боевые бронированные машины и 2 автомобиля», — сказал Чехов.

Он также добавил, что штурмовой и армейской авиацией было нанесено огневое поражение живой силе и технике 102-й бригады территориальной обороны в районе Приютного.

Кроме того, Чехов сообщил, что мотострелковые подразделения группировки войск «Восток» пресекли действия украинской группы минирования и сорвали ротацию двух бригад ВСУ на южнодонецком направлении.

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжают выполнять боевые задачи на южнодонецком направлении. В ходе активной обороны мотострелковые подразделения группировки при поддержке огня артиллерии пресекли действия группы минирования и сорвали ротацию подразделений 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районах Урожайного и Новодонецкого, 118-й бригады территориальной бригады ВСУ в районе Старомайорского», — сказал Чехов.

По его словам, также в ходе боевых действий был уничтожен квадроцикл и до 17 боевиков. «Огнем артиллерии уничтожена станция РЭБ “Нота” в районе Новомихайловского», — отметил Чехов.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "Иду по улице вечером с пакетами продуктов. Вдруг сзади подходят два мужика и выхватывают их у меня из рук"
Почему передача Украине скифского золота может иметь негативные последствия
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта