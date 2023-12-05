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5 декабря, источник: МК.RU Новосибирск

Сотрудника магазина в Новосибирске судят за заточение ребенка в холодильнике

В Новосибирске судят работника супермаркета, который запер ребенка в холодильнике летом 2022 года.

Источник: СУДЕБНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Дело рассматривает Дзержинский районный суд.

По версии следствия, 9-летний мальчик попросил сотрудников супермаркета на улице Селезнева убрать с прилавка залежалый товар. Эта невинная и справедливая просьба почему-то разозлила обвиняемого и он запер школьника на складе.

Суд уже опросил свидетелей и потерпевшего.

Теперь новосибирцу грозит от 3 до 5 лет лишения свободы. В лучшем случае ему удастся отделаться принудительными работами на срок до 5 лет.

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