5 декабря, источник: МК.RU Новосибирск
Сотрудника магазина в Новосибирске судят за заточение ребенка в холодильнике
В Новосибирске судят работника супермаркета, который запер ребенка в холодильнике летом 2022 года.
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Дело рассматривает Дзержинский районный суд.
По версии следствия, 9-летний мальчик попросил сотрудников супермаркета на улице Селезнева убрать с прилавка залежалый товар. Эта невинная и справедливая просьба почему-то разозлила обвиняемого и он запер школьника на складе.
Суд уже опросил свидетелей и потерпевшего.
Теперь новосибирцу грозит от 3 до 5 лет лишения свободы. В лучшем случае ему удастся отделаться принудительными работами на срок до 5 лет.