ПВО нейтрализовала над Азовским морем и Крымом более 40 беспилотников

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Как уточнили в Минобороны, ночью были уничтожены 22 беспилотника, еще 13 удалось перехватить.
Около 06.00 мск ПВО перехватила и сбила еще шесть дронов.
Движение транспорта по Крымскому мосту, как сообщил инфоцентр, было прекращено более чем на четыре часа.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО.