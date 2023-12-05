07:11 (мск), источник: © РИА Новости

ПВО нейтрализовала над Азовским морем и Крымом более 40 беспилотников

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Российская ПВО нейтрализовала над Азовским морем и Крымом более четырех десятков украинских беспилотников, сообщило Минобороны в Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Как уточнили в Минобороны, ночью были уничтожены 22 беспилотника, еще 13 удалось перехватить.

Около 06.00 мск ПВО перехватила и сбила еще шесть дронов.

Движение транспорта по Крымскому мосту, как сообщил инфоцентр, было прекращено более чем на четыре часа.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО.

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