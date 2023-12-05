08:02 (мск), источник: © РИА Новости

Артиллерия ВСУ убила 25 украинских солдат, пожелавших сдаться

ДОНЕЦК, 5 дек — РИА Новости. Группа из 25 бойцов ВСУ, которые хотели сдаться в плен, была убита своей же артиллерией, рассказал РИА Новости замкомандира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка Вооруженных сил России с позывным «Купол».

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Выходили на связь на частоте 149.200 военнослужащие (ВСУ — ред.), изъявившие желание остаться живыми и попасть обратно к своим семьям. Был налажен контакт, обозначено место, куда должны были прийти сдающиеся военнослужащие. Но, видимо, киевскому режиму это невыгодно, и киевский режим уничтожил своих военнослужащих», — сказал собеседник агентства.

Всего, по его словам, сдаться пожелали 25 военнослужащих ВСУ, их убила своя же артиллерия.

Ранее боец Южной группировки войск Вооруженных сил России с позывным «Кортес» рассказал РИА Новости, что украинская артиллерия в зоне спецоперации добивает свои же диверсионно-разведывательные группы, обезвреженные российской армией. Бойцы считают, что огневое поражение по раненым украинским военнослужащим наносятся орудиями, на которых служат расчеты, состоящие из польских наемников.

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