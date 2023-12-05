Артиллерия ВСУ убила 25 украинских солдат, пожелавших сдаться

«Выходили на связь на частоте 149.200 военнослужащие (ВСУ — ред.), изъявившие желание остаться живыми и попасть обратно к своим семьям. Был налажен контакт, обозначено место, куда должны были прийти сдающиеся военнослужащие. Но, видимо, киевскому режиму это невыгодно, и киевский режим уничтожил своих военнослужащих», — сказал собеседник агентства.
Всего, по его словам, сдаться пожелали 25 военнослужащих ВСУ, их убила своя же артиллерия.
Ранее боец Южной группировки войск Вооруженных сил России с позывным «Кортес» рассказал РИА Новости, что украинская артиллерия в зоне спецоперации добивает свои же диверсионно-разведывательные группы, обезвреженные российской армией. Бойцы считают, что огневое поражение по раненым украинским военнослужащим наносятся орудиями, на которых служат расчеты, состоящие из польских наемников.