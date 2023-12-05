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5 декабря, источник: МК.RU Воронеж

Росгвардейцев, попавших в смертельное ДТП в Воронежской области, выписали из больницы

ДТП произошло на 595 километре трассы М-4 «Дон».

Источник: TELEGRAM-КАНАЛ BAZA

Четверых сотрудников Росгвардии, которые попали в смертельное ДТП на трассе М-4 «Дон» в Бобровском районе, врачи отпустили домой. Еще один из пострадавших остался в больнице под присмотром медиков. Об этом нашим коллегам рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, происшествие случилось на 595 километре трассы М-4 «Дон». Фурщик не справился с управлением и на всей скорости протаранил колонну из военных автомобилей.

В результате аварии травмы получили 5 бойцов Росгвардии, а также водитель большегруза. 29-летний сменщик фурщика скончался в больнице.

Предположительно, водитель мог уснуть за рулем.

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