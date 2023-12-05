5 декабря, источник: АиФ Екатеринбург
«Мы не лошади!» Первоуральцы четвёртые сутки живут без воды
Администрация Первоуральска вначале заявила, что на водоводе якобы проводятся плановые работы, но потом признала наличие «дефекта».
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В Первоуральске очередная авария на Нижнесергинском водоводе оставила без холодной воды десятки тысяч человек. Проблема возникла ночью 2 декабря, и во многих домах централизованное водоснабжение до сих пор не восстановлено. Подробности — в материале на сайте ural.aif.ru.
Авария или плановые работы?
Утром 2 декабря в квартирах многих горожан краны оказались сухими. Местный «Водоканал» оповестил население о том, что причиной стал дефект на Нижнесергинском водопроводе. Это повлекло снижение давления воды на город. Также было объявлено, что работы по определению места и устранению дефекта продолжаются.
Администрация Первоуральска со своей стороны заявила, что на водоводе якобы проводятся плановые работы. В любом случае, как и положено в случаях подобных отключений, в интернете был опубликован график подвоза питьевой воды. Её развозили с 8.00 до глубокой ночи. Спрос на покупную воду в магазинах заметно вырос. Несколько школ и детских садов закрылось.
Тем временем первоуральцы сообщали в комментариях адреса, по которым нет живительной влаги. Тревожные нотки прозвучали от жителей улиц Ватутина, Трубников, проспектов Ильича и Космонавтов и многих других.
Вечером 2 декабря мэрия отчиталась о том, что часть работ уже выполнена. На участке сети заменили запорную арматуру. А вечером 3-го и вовсе было сказано, что 2 декабря все работы окончили. И якобы с 23.00 по местному времени заполняется магистральный трубопровод и настраивается гидравлический режим, а это займет некоторое время.
Днём 4 декабря вода так и не поступила в дома местного населения. И тогда, наконец, с обращением к людям выступил градоначальник Игорь Кабец. Он признал, что на водоводе вышла из строя запорная арматура. 2 декабря её заменили, но когда запустили наполнение водовода, произошло завоздушивание системы. Сейчас оно будто бы устранено и проводится повторное заполнение и опрессовка трубы.
Снова вмешалась прокуратура.
Авария на Нижнесергинском водоводе уже вторая за последние два месяца. 19 октября горожане оставались без воды меньше суток. В этот же раз проблема растянулась на четыре дня. Утром 5 декабря жители города также сообщают о сухих или полусухих кранах.
А накануне, вечером 4 декабря, администрация города опубликовала график подвоза воды на 5-е. Снова с утра и до ночи. Также особо было отмечено, что запастись ценным ресурсом можно будет на заводе бутилированных вод «Квадра» по улице Мичурина, 1Б, с 7.00 до 19.00, и на семи скважинах.
Население в своих комментариях не скрывает эмоций. «Наберитесь смелости, хоть кто-нибудь, и скажите примерную дату — когда воду в квартиры подадите. Мы не лошади воду таскать на себе по нечищенным дорогам», — пишет горожанка Надежда. А её землячка Ира просит ответственных лиц обеспечить доставку воды на улицу Емлина, где тоже наблюдается её нехватка.
«На Емлина везите воду! Или нам снег топить?» — высказалась Ира.
Досталось и Игорю Кабцу. «Сказочный мэр кормил всех рассказами про арматуру, про злые воздушные силы, которые чудовищно наполнили трубы и не дают местным властям доблестно прокачать воду в город. Лишь погода была на стороне горожан, давала чистого снега», — грустно пошутил Владимир.
Также многих жителей столицы Западного управленческого округа не устраивает график подвоза воды. Жидкости не хватает. Особенно достаётся семьям с маленькими детьми.
«Машина раз в сутки!!! Вы издеваетесь??? Проспект Ильича 3 /2 машина утром 3 декабря и следующая вечером 22.45 4 декабря. Где воду-то брать??? Дети маленькие», — пишет Анна.
Негодующих комментариев масса. Тем временем, на ситуацию отреагировала прокуратура. По факту отсутствия у горожан воды она проводит проверку. Объектами особого внимания стали «Водоканал» и администрация города. Возможно, по её итогам кого-то накажут. В октябре по материалам ведомства правоохранители уже возбудили уголовное дело по факту халатности. Тогда речь шла о ненадлежащей эксплуатации очистных сооружений, а поводом для реагирования послужили массовые жалобы населения на грязную воду.
Пока прокуратура ведёт свои проверки, местные жители решили обратиться в высшие инстанрции. Они пишут президенту России Владимиру Путину и надеются на улучшение ситуации.