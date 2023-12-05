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5 декабря, источник: АиФ Владивосток

Чиновники из Зарубино ответят за махинации с землёй

Ущерб муниципальному образованию превысил 500 тысяч рублей.

Источник: Аргументы и факты

По результатам проведенной прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц администрации Зарубинского городского поселения, которые превысили свои должностные полномочия при предоставлении земельного участка.

Согласно проведенным расследованиям, в мае 2022 года чиновники незаконно прекратили право аренды гражданина на земельный участок площадью около 0,3 Га в селе Андреевка. Затем они фиктивно зарегистрировали по месту жительства в данном населенном пункте женщину, которая имела статус ветерана труда, и на ее имя оформили землю на льготных основаниях. Впоследствии земля была переоформлена на другого лица, получившего незаконные выгоды от этой сделки.

Ущерб, причиненный муниципальному образованию, превысил сумму в 500 тысяч рублей. Прокурором материалы проверки были направлены в органы предварительного расследования. На основании рассмотрения этих материалов было возбуждено уголовное дело. Ход и результаты расследования которого находятся под контролем надзорного ведомства.

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