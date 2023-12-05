5 декабря, источник: АиФ Хабаровск
Тигр, убивший мужчину, держит в страхе всё село
Полосатые хищники держат в ужасе жителей сел в Бикинском районе и имени Лазо Хабаровского края.
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4 декабря в Хабаровском крае произошла трагедия: тигр растерзал 77-летнего жителя поселка Обор (район имени Лазо) Виктора С. Мужчина пошел по следам зверя, накануне задравшего его собаку, и был им убит.
Но в ужасе жители таежных поселков были и до этого. Уже больше недели полосатые хищники охотятся в Оборе и в Лермонтовке (Бикинский район). И там, и там тигры съели по нескольку собак. А люди, по их словам, боятся выйти из дома.
Хотел отомстить?
Тигр проник во двор пожилых супругов на улице Первой в поселке Обор вечером 3 декабря.
«Мой племянник следы нападения снял на видео. Собака сидела во дворе на цепи между кухней и гаражом, и тигр ее унес в лес. Хозяин, пожилой мужчина, очень расстроился, жалко собаку было. И утром 4 декабря, около 10 часов, он пошел в лес. Днем его жена стала беспокоиться, что он не возвращается. Около 16 часов соседи отправились на поиски, и нашли тело со следами нападения зверя примерно в километре от села», — рассказала жительница поселка Обор Татьяна.
Погибший Виктор С. был охотником и всю жизнь прожил в таежном поселке. По предварительным и пока неподтвержденным данным, он отправился в лес по следам тигра, имея при себе ружье и желая отомстить за своего четвероногого друга. Известно, что Виктор нашел останки собаки, и тигр находился поблизости. Как именно развивалась ситуация дальше, установят специалисты.
«Установлен факт гибели человека в результате нападения тигра. Приносим свои соболезнования родным и близким. Тигр будет изъят из природы, а обстоятельства его нападения — установлены. Сейчас главная задача — установить, куда он ушел, так как он может быть ранен и из-за этого особенно агрессивен, считая людей прямой угрозой жизни. Со вчерашнего дня на месте работают специалисты. Снег замел следы и осложнил поиски, но в любом случае тигр будет найден», — рассказал директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
Следственный комитет проводит проверку
«Проводится проверка по факту нападения тигра на жителя района имени Лазо. В ходе проверки будет дана оценка обстоятельствам случившегося», — сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО Дарья Немцева.
По словам Татьяны, погибшая собака в Оборе была в этом году уже четвертой.
«Прошлой зимой тигр только с цепи снял 12 собак, и еще две ушли и не вернулись. Мою собаку загрыз в феврале. Вечером она лаяла, а утром сын обнаружил пустую цепь и кровь на ошейнике. Нам говорят — прячьте собак, а куда мы их спрячем? Деньги на строительство вольера есть не у всех, а нужен прочный, из арматуры, ведь деревянный для тигра — как лист бумаги. Нам очень страшно», — поделилась Татьяна.
«Боимся выходить из дома»
Уже больше недели жители Лермонтовки жалуются на бродящего по селу хищника. Люди присылают жуткие фото и видео расправы над домашними животными и жалуются на то, что боятся выйти из дома. Говорят, съедено уже около пяти собак, но официально подтвержден пока только один случай — с нападением на алабая в соседнем Пушкино.
А утром 5 декабря тигр напугал работников, проводивших работы на тяговой подстанции в Лермонтовке.
«Было около 9 утра, совсем светло. Строители услышали рык совсем рядом. Тигр вообще не боится людей, подошел вплотную! И поездов не боится, и машин. Они выбежали из строительных вагончиков и скрылись за огражением на территории подстанции. А он еще долго рычал, как будто потерял и звал кого-то — может, тигренка. Насколько это страшно — не передать. Соседи боятся пускать детей в школу, ведь они и с окраин поселка идут, а тигр — может, и не один — даже по центру его ходит. Накануне подходил в район мясной лавки, где пункт выдачи. Собак уносит чуть ли не через ночь. Я сама сегодня шла пешком по той дороге и слышала треск. Помогите нам, нам очень страшно просто выйти из дома!» — рассказала жительница села Лермонтовка Ирина.
Соседи дополняют ее слова. Одна из жительниц рассказала, что вынуждена отправлять детей в школу на такси. Сама же каждый вечер боится быть съеденной, возвращаясь с работы домой.
«Уже второй раз за год тигр приходит к нам в Лермонтовку. Страшно просто выйти из подъезда в магазин, ходишь и оглядываешься. Тигр совсем не боится людей, ходит прямо днём по улицам. Я сама каждое утро в школу не иду, а бегу! В школе ругают, если мы не приходим из-за тигра. Вот что делать — совсем не знаю. А животное краснокнижное, никто и права не имеет его трогать, если встретишь — прощайся с жизнью», — рассказала школьница из Лермонтовки Алиша.
Жителям села тоже говорят прятать собак. Но они хотят, чтобы тигр ушел, и они смогли вернуться к обычной жизни.
«АиФ-Дальинформ» передал информацию о тигре от жителей Лермонтовки в Центр «Амурский тигр».
Вина браконьеров
Но отчего же тигры приходят? По словам директора Центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, гонит хищников в поселки вовсе не голод, как считают многие.
"Вопреки распространенному мнению, в поселки приходят не голодные тигры. От истощения чаще гибнут тигрята, оставшиеся без матери — и тут уже возникает вопрос, от чего они без нее остались. К людям приходят травмированные хищники, и травмированы они человеком.
Все конфликтные случаи связаны с ранеными тиграми. Хищник из Вяземского, переехавший недавно в зоопарк, потерял фалангу и способность охотиться после браконьерского капкана. Тигр, вышедший к детскому дому, был ранен, попав в браконьерскую петлю — она разрезала сухожилие, и он погиб в дальнейшем от заражения крови. Тигр, напавший на инспектора охотнадзора, был серьезно ранен накануне из огнестрельного оружия в грудную клетку — и от раны впоследствии погиб", — рассказал Сергей Арамилев.
«Ранят тигров те же жители ближайших поселков. И пока большинство людей оправданно боится визитов тигра, некоторые из их соседей знают, почему хищник пришел. Но, разумеется, вслух об этом не скажут: за нападение на тигра предусмотрена уголовная ответственность», — добавил Сергей Арамилев.