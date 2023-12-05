Главное
Спецоперация на Украине
5 декабря, новости Узбекистана, источник: Uznews

В Ташкенте задержали еще 10 граждан, подозреваемых в вымогательстве и хулиганстве

В ГУВД Ташкента предоставили детали.

Источник: Uznews

Следственным управлением при ГУВД города Ташкента расследуется уголовное дело, возбужденное по ч. 3 ст. 165 УК РУз (Вымогательство в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в рамках данного уголовного дела, по подозрению в совершении преступной деятельности были задержаны 10 человек. Самому старшему из них 43 года, а младшему — 27 лет.

В частности:

  • 1. Мирхожаев Мирсолих Миркамолович, 1983 г. р. (ч. 2 ст. 165 Вымогательство в крупном размере, ч. 2 ст. 277 Хулиганство, совершенное группой лиц).
  • 2. Шомуродов Лазиз Юнус угли, 1995 г. р. (ч. 3 ст. 165 Вымогательство в особо крупном размере; ч. 2 ст. 277 Хулиганство, совершенное группой лиц).
  • 3. Самиев Шерзод Латифович, 1980 г. р. (ч. 3 ст. 165 Вымогательство в особо крупном размере; ч. 2 ст. 277 Хулиганство, совершенное группой лиц).
  • 4. Акрамов Акрамжон Давлатбой угли, 1991 г. р. (ч. 3 ст. 165 Вымогательство в особо крупном размере).
  • 5. Алиев Азизжон Вали угли, 1996 г. р. (ч. 3 ст. 165 Вымогательство в особо крупном размере).
  • 6. Бобоназаров Равшан Абдурахмон угли, 1995 г. р. (ч. 3 ст. 165 Вымогательство в особо крупном размере).
  • 7. Муминов Бехруз Холмурод угли, 1995 г. р. (ч. 3 ст. 165 Вымогательство в особо крупном размере).
  • 8. Юлдашев Анвар Бахтиёрович, 1986 г. р. (ч. 2 ст. 277 Хулиганство, совершенное группой лиц).
  • 9. Умирзоков Дилшод Бурибаевич, 1988 г. р. (ч. 2 ст. 277 Хулиганство, совершенное группой лиц).
  • 10. Усманов Сирожиддин Иномжон угли, 1994 г. р. (ч. 2 ст. 277 Хулиганство, совершенное группой лиц).

Отмечается, что задержанные занимались вымогательством, применяя угрозы и силу.

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта