5 декабря, новости Узбекистана, источник: Uznews
В Ташкенте задержали еще 10 граждан, подозреваемых в вымогательстве и хулиганстве
В ГУВД Ташкента предоставили детали.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Следственным управлением при ГУВД города Ташкента расследуется уголовное дело, возбужденное по ч. 3 ст. 165 УК РУз (Вымогательство в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в рамках данного уголовного дела, по подозрению в совершении преступной деятельности были задержаны 10 человек. Самому старшему из них 43 года, а младшему — 27 лет.
В частности:
Отмечается, что задержанные занимались вымогательством, применяя угрозы и силу.