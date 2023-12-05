5 декабря, источник: Комсомольская правда
Фигурантов дела об убийстве школьника в Иркутске требуют заключить под стражу
15-летнего парня ударили ножом минимум четыре раза.
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5 декабря органы следствия обратились к суду с ходатайствами об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу шести фигурантам дела об убийстве 15-летнего школьника в Иркутске. Об этом сообщают в СУ СК России по Иркутской области.
— Судебные заседания назначены на вторую половину дня, — говорят в Следкоме.
Напомним, 2 декабря на остановке «Лисиха» ножом был убит подросток. На его теле нашли не менее четырех ранений. В тот же день были задержаны подозреваемые.
Двоих нашли в Качугском районе, они прятались в доме знакомых. Остальные были задержаны в Иркутске. Всех допросили, изъяли мобильные телефоны, провели обыски. Кроме того, был найден тот самый нож — орудие убийства.
Задержанным от 15 до 21 года. В Следственном комитете сообщили о том, что главный подозреваемый — несовершеннолетний.