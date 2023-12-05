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Спецоперация на Украине
5 декабря, источник: Коммерсантъ

В ходе СВО погиб контрактник из Добрянки

В ходе специальной военной операции (СВО) погиб военнослужащий из Пермского края, уроженец Добрянки 33-летний Иван Игольницын.

Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

11 октября 2023 года военнослужащий заключил контракт с Министерством обороны РФ, и после подготовки был отправлен в зону проведения СВО. Погиб 13 ноября 2023 года.

Прощание с Иваном Игольницыным состоится во дворце культуры и спорта им. В. А. Ладугина 6 декабря 2023 года.

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