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5 декабря, источник: МК.RU Красноярск

В Красноярском крае поезд скинул выехавший автомобиль в кювет

Об инциденте рассказали в пресс-службе КрасЖД.

Источник: КрасЖД

Сегодня, 5 декабря, в 5 часов утра на железной дороге в районе станции Саянская Рыбинского района произошла авария. Легковушка выехала на пути железной дороги, когда ехал поезд. Машинист тормозил, но ему не хватило пути, поэтому автомобиль отлетел от удара с поездом в кювет.

К счастью, обошлось без пострадавших, а поезд не сошел с рельсов. Авария не повлияла на график движения поездов.

Сотрудники железной дороги просят красноярцев соблюдать правила движения при переезде через рельсы.

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