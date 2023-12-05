5 декабря, источник: МК.RU Красноярск
В Красноярском крае поезд скинул выехавший автомобиль в кювет
Об инциденте рассказали в пресс-службе КрасЖД.
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Сегодня, 5 декабря, в 5 часов утра на железной дороге в районе станции Саянская Рыбинского района произошла авария. Легковушка выехала на пути железной дороги, когда ехал поезд. Машинист тормозил, но ему не хватило пути, поэтому автомобиль отлетел от удара с поездом в кювет.
К счастью, обошлось без пострадавших, а поезд не сошел с рельсов. Авария не повлияла на график движения поездов.
Сотрудники железной дороги просят красноярцев соблюдать правила движения при переезде через рельсы.