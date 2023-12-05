5 декабря, источник: Коммерсантъ
В школе в Башкирии семиклассник ударил ножом восьмиклассника
В селе Кармаскалы проводятся проверки из-за конфликта между учениками местной школы № 2.
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Как сообщают пресс-службы прокуратуры Башкирии и республиканского МВД, днем 4 декабря во время перемены семиклассник ударил ножом восьмиклассника. Пострадавшему оказана медицинская помощь, его госпитализировали.
На место происшествия выехал заместитель прокурора Кармаскалинского района Марсель Ягудин. Прокуратура проверит исполнение законодательства об образовании в части безопасного пребывания детей в школе. «При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — отмечается в сообщении. Кроме того, надзорное ведомство контролирует ход доследственной проверки, организованной по данному факту.
Сотрудники полиции совместно с территориальным подразделением Следственного комитета устанавливают обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, конфликт произошел из-за одноклассницы. Ранее школьники не состояли на профилактическом учете. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.