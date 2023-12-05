Карагандинка раскрыла подробности смерти мужа после укола антибиотиком

40-летнего Торежана Макашева жена называла «образцово-показательным пациентом», пишет ktk.kz. Супруга Гульмира помнит, что мужчина неоднократно повторял медперсоналу перед плановой операцией, что у него аллергия на «Цеф-3» и новокаин в одном флаконе.
В прошлом году препарат случайно попал на кожу, и Торежана буквально раздуло. В этом году до операции дело даже не дошло — мужчине вкололи ту самую смесь еще до хирургического вмешательства.
«Как такое может быть: “аллергопробы: результат отрицательный”? Зачем вообще был назначен этот антибиотик, если прекрасно знали, что у него аллергия. То есть при поступлении у него был браслет, где были все данные анкетные и синий маркер, то есть пометка, что он аллергик. Когда я начала смотреть его руку, у него она была, как от Манту, припухлая и красная, когда вводишь подкожно. Да капелька упала со шприца на руку, его раздуло», — вспоминает трагические обстоятельства вдова Гульмира Макашева.
В медучреждении ей объяснили, что действовали исключительно в рамках стандартного протокола лечения. Антибиотик же вкололи в целях профилактики инфекции перед операцией. Но женщине не дают покоя вопросы: почему все-таки они не послушали умершего Торежана об аллергической реакции на препарат и почему до сих пор та самая медсестра находится на рабочем месте?
«А почему человек до сих пор находится на рабочем месте? Обычно после такого отстраняют до выяснения обстоятельств. Лечь на плановую операцию и… Куда они смотрели, я даже не знаю? Ему 40 лет было, трое детей осталось. Маленький его постоянно ищет, два и десять: “Позвони папе”, — с горечью говорит вдова.
В полиции и профильном медицинском комитете по факту смерти Торежана начали расследование. По словам специалистов, говорить о врачебной халатности пока не стоит. По их данным, прежде чем поставить укол, были сделаны специальные анализы, никакой аллергии они не выявили, поэтому и причины отстранять медицинских работников проверяющие не видят.
«Аллергия, со слов пациента, была на “Цеф” и новокаин. Медицинских документов, подтверждающих данный факт, нет. Предварительный диагноз судебно-медицинскими экспертами установлен как анафилактический шок», — прокомментировала трагическое событие руководитель департамента комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности по Карагандинской области Ольга Смирнова.
До конца месяца обещают завершить все экспертизы и само расследование. Вдова надеется, что виновных найдут. У Торежана осталось трое несовершеннолетних детей.
Мы писали о том, что родные умершего обвиняют врачей в халатности.