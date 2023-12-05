Пятые сутки ищут пропавшего в Алматы мужчину

Информация о розыске Тимура Попова размещена в паблике kogam_almaty. Авторы поста пишут, что мужчина 1989 года рождения 29 ноября 2023 года вышел из дома, расположенного на проспекте Назарбаева, в неизвестном направлении, и до настоящего времени не вернулся.
Был одет в темную куртку, синие джинсы и желтые ботинки. Из особых примет: рост — 183 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы черные, имеются залысины, носит бороду. Мы запросили комментарий в полиции Алматы.
«В управлении полиции Медеуского района заведено розыскное дело. Сотрудниками оперативных подразделений проводится комплекс мероприятий на установление местонахождения гражданина Попова. В связи с этим изучается его образ жизни и близкое окружение», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Почти каждый день в Сети публикуется информация о поисках людей. Кого-то находят сразу, кого-то — ищут годами.
В Комитете правовой статистики и специальных учетов Генпрокуратуры рассказали, сколько человек в Казахстане считаются пропавшими без вести. Согласно официальным данным на начало сентября 2023 года, в розыске значились 10 748 лиц, 2 176 из них считаются пропавшими без вести. Большая часть пропавших без вести зарегистрирована в:
Что делать при пропаже человека
Как указывается на портале egov.kz, при исчезновении человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102, или лично прийти в ближайшее отделение.
Информация, которую важно предоставить стражам порядка, следующая: личные данные пропавшего — имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок; сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.
В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.
Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по истечении 3 дней с момента исчезновения человека.