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5 декабря, новости Казахстана, источник: Nur.kz

Пятые сутки ищут пропавшего в Алматы мужчину

34-летнего алматинца Тимура Попова ищут в Алматы уже пятые сутки. Мужчина пропал 29 ноября — и с тех пор никаких вестей от него не было, передает корреспондент NUR.KZ.

Информация о розыске Тимура Попова размещена в паблике kogam_almaty. Авторы поста пишут, что мужчина 1989 года рождения 29 ноября 2023 года вышел из дома, расположенного на проспекте Назарбаева, в неизвестном направлении, и до настоящего времени не вернулся.

Был одет в темную куртку, синие джинсы и желтые ботинки. Из особых примет: рост — 183 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы черные, имеются залысины, носит бороду. Мы запросили комментарий в полиции Алматы.

«В управлении полиции Медеуского района заведено розыскное дело. Сотрудниками оперативных подразделений проводится комплекс мероприятий на установление местонахождения гражданина Попова. В связи с этим изучается его образ жизни и близкое окружение», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Почти каждый день в Сети публикуется информация о поисках людей. Кого-то находят сразу, кого-то — ищут годами.

В Комитете правовой статистики и специальных учетов Генпрокуратуры рассказали, сколько человек в Казахстане считаются пропавшими без вести. Согласно официальным данным на начало сентября 2023 года, в розыске значились 10 748 лиц, 2 176 из них считаются пропавшими без вести. Большая часть пропавших без вести зарегистрирована в:

  • городе Алматы — 287;
  • Карагандинской области — 221;
  • Павлодарской области — 170;
  • Алматинской области — 167.

Что делать при пропаже человека

Как указывается на портале egov.kz, при исчезновении человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102, или лично прийти в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить стражам порядка, следующая: личные данные пропавшего — имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок; сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по истечении 3 дней с момента исчезновения человека.

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