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5 декабря, источник: Комсомольская правда

На Кубани водитель легковушки насмерть сбил 74-летнюю женщину

В Красноармейском районе устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибла 74-летняя женщина.

Источник: ГУ МВД

На Кубани водитель легковушки насмерть сбил 74-летнюю женщину. ДТП случилось вечером 4 декабря на трассе «Новороссийск-Керчь» в Красноармейском районе.

Предварительно, 53-летний водитель Toyota Corolla не притормозил и сбил женщину-пешехода. Пенсионерка в этот момент переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

«В результате происшествия пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи», — сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время все обстоятельства ДТП устанавливаются.

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