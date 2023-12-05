5 декабря, источник: Комсомольская правда
На Кубани водитель легковушки насмерть сбил 74-летнюю женщину
В Красноармейском районе устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибла 74-летняя женщина.
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На Кубани водитель легковушки насмерть сбил 74-летнюю женщину. ДТП случилось вечером 4 декабря на трассе «Новороссийск-Керчь» в Красноармейском районе.
Предварительно, 53-летний водитель Toyota Corolla не притормозил и сбил женщину-пешехода. Пенсионерка в этот момент переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
«В результате происшествия пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи», — сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
В настоящее время все обстоятельства ДТП устанавливаются.