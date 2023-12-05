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5 декабря, источник: Комсомольская правда

Электромонтажник упал с крыши «СКА Арены» в Петербурге

Петербуржец упал с четырехметровой высоты и попал в больницу.

Источник: Комсомольская правда

В Московском районе Петербурга электромонтажник упал со здания во время проведения работ. Все произошло 4 декабря. 23-летнего сотрудника доставили в НИИ скорой помощи от «СКА Арены». У него диагностировали тяжелые травмы. Об этом 5 декабря сообщает АН «Оперативное прикрытие».

— Пациент поступил с закрытой черепно-мозговой травмой, закрытым переломом лучезапястного сустава, закрытым переломом костей таза, правого бедра, переломом двух ребер справа, ушибленной раной правого надбровья. Врачи оценили состояние мужчины как тяжелое, — рассказал источник.

По предварительной информации, электромонтажник поскользнулся по собственной неосторожности. Он упал с высоты четырех метров. На данный момент, решается вопрос о возбуждении уголовного дела из-за нарушения правил безопасности во время стройки.

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