5 декабря, источник: ИА Татар-информ
На Оренбургском тракте в Казани на троллейбус упал столб
Инцидент произошел сегодня утром на Оренбургском тракте. На троллейбус маршрута № 12 рухнул столб.
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На кадрах с места происшествия видно, что троллейбус не слишком пострадал: столб над его крышей удержали провода.
Как сообщили «Татар-информу» в Метроэлектротранесе, в результате происшествия никто не пострадал.
«На месте работают аварийные службы предприятия. Причины будут выясняться», — рассказали в Метроэлектротрансе.