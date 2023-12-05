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5 декабря, источник: ИА Татар-информ

На Оренбургском тракте в Казани на троллейбус упал столб

Инцидент произошел сегодня утром на Оренбургском тракте. На троллейбус маршрута № 12 рухнул столб.

На кадрах с места происшествия видно, что троллейбус не слишком пострадал: столб над его крышей удержали провода.

Как сообщили «Татар-информу» в Метроэлектротранесе, в результате происшествия никто не пострадал.

«На месте работают аварийные службы предприятия. Причины будут выясняться», — рассказали в Метроэлектротрансе.

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