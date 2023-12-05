Главное
Спецоперация на Украине
5 декабря, источник: УралПолит.ру

Мошенники рассылали сообщения от имени свердловского мэра

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 декабря, УралПолит.Ru. Мошенники отправляли сообщения от имени главы Краснотурьинска Александра Устинова. Об этом он заявил на своей странице ВКонтакте.

«Дорогие Друзья, от моего имени с неизвестного номера приходят подобные сообщения. Это мошенники! Будьте внимательны!», — написал он в социальной сети.

К записи он прикрепил скриншот, где в переписке поддельный аккаунт предупреждал женщину о предстоящем ей звонке из ФСБ. При этом писавший утверждал, что о сути звонка ему не известно, поэтому просил написать ему по результатам.

Это не первый случай упоминания «звонка из ФСБ». О подобной схеме уже рассказывали в Свердловском главке МВД. Сотрудники органов якобы подключают жертву к расследованию, в ходе которого вымогают у нее деньги через перевод на «безопасные счета».

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
В Екатеринбурге появились подозрительные объявления о кастинге для сериала "Слово пацана"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта