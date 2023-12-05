Мошенники рассылали сообщения от имени свердловского мэра

«Дорогие Друзья, от моего имени с неизвестного номера приходят подобные сообщения. Это мошенники! Будьте внимательны!», — написал он в социальной сети.
К записи он прикрепил скриншот, где в переписке поддельный аккаунт предупреждал женщину о предстоящем ей звонке из ФСБ. При этом писавший утверждал, что о сути звонка ему не известно, поэтому просил написать ему по результатам.
Это не первый случай упоминания «звонка из ФСБ». О подобной схеме уже рассказывали в Свердловском главке МВД. Сотрудники органов якобы подключают жертву к расследованию, в ходе которого вымогают у нее деньги через перевод на «безопасные счета».