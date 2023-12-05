5 декабря, источник: АиФ Ростов-на-Дону
За что в Ростове судят конвоира, которого 16 раз ударили заточкой в шею?
Его обвинили в халатности.
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Громкая история с дерзким нападением ростовского арестанта на конвоира летом 2022 года получила своё продолжение. Напомним, недавно состоялся суд, злоумышленника Ивана Костюкова на 25 лет отправили в колонию. Но отвечать перед законом предстоит и его жертве — начальнику судебного конвоя Виталию Климанову. Тому самому, которого Костюков не жалея бил заточкой в шею.
Не проверил камеру.
Но после больничной койки он практически сразу оказался на скамье подсудимых — сотрудника обвинили в халатности.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Ростовской области, Климанов ненадлежащим образом исполнил свои обязанности. А именно не проверил камеру, куда поместили арестанта дожидаться суда присяжных. Тот внутри помещения обнаружил заточку, которой не преминул воспользоваться.
«Вследствие ненадлежащего исполнения Климановым своих должностных обязанностей и допущенных им нарушений правил конвоирования подозреваемых и обвиняемых, выразившихся в проведении поверхностного осмотра конвойного помещения, а также выводе Костюкова в условиях отсутствия необходимого количества конвоиров, подсудимый Костюков воспользовался металлической заточкой с заострённым концом, обнаруженной им в помещении камеры конвойного помещения», — прокомментировали в суде.
Вину не признаёт.
ЧП произошло в июне 2022 года. Тогда, напомним, ранее судимого Костюкова доставили на очередное в его жизни заседание. Отпросившись в туалет, мужчина предпринял попытку к бегству, ранив заточкой сопровождавшего его сотрудника. Завладев табельным оружием, Костюков более 10 раз выстрелил в судебных приставов, которые пытались его задержать. Один из сотрудников ФССП был сильно ранен. А злоумышленнику скрыться так и не удалось…
Тогда капитан полиции Виталий Климанов получил 16 ударов в шею и отключился. Его состояние оценивалось как тяжёлое.
Подчеркнём, Костюкова же судили за нападение на инкассаторов. Он с подельником бросил в мужчин гранату и обстреляли. На счету осуждённого были и другие нарушения. Казалось бы, точку в этом деле поставил суровый приговор Костюкову. Но теперь судить решили и его жертву — Виталия Климанова.
Климанов свою вину пока не признаёт. Уголовное дело находится на стадии судебного следствия. Следующее заседание назначено на 20 декабря.