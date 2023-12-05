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5 декабря, источник: АиФ Владивосток

Жительница Приморья пойдёт под суд за взятку врачу

Уголовное дело направлено в Михайловский районный суд для рассмотрения по существу.

Источник: AP 2023

В Михайловском районе суд будет рассматривать уголовное дело о даче взятки. Прокурор Михайловского района одобрил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летней жительницы местности. Ее обвиняют в даче взятки должностному лицу через посредника за совершение явно незаконных действий.

Женщине предъявлено обвинение в том, что в марте 2023 года она через посредника передала взятку в размере 12,5 тысяч рублей сотруднику медицинской организации за изготовление и выдачу листка нетрудоспособности, содержащего явно ложные сведения о наличии у нее заболеваний, являющихся основанием для освобождения от исполнения трудовых обязанностей.

Уголовное дело направлено в Михайловский районный суд для рассмотрения по существу.

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